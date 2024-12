Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso si prepara a scendere in campo contro l’Inter, nella gara valida per la Champions League 2024/2025. Il tecnico del club tedesco parla ai microfoni della conferenza stampa: “Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d’Europa, ma siamo pronti e ci siamo allenati, c’è grande aspettativa per noi. L’Inter è una squadra con grande continuità, sono molto solidi e hanno un’idea chiara di cosa vogliono. Sanno dove portare le partite, sono molto maturi e sarà fantastico giocare contro di loro. L’Inter sta giocando un bellissimo calcio, è reduce dalla finale di Champions di due anni fa e ha le idee chiare“. Su Shick: “Decideremo domani mattina, dopo la rifinitura. Sta facendo meglio, potrebbe esserci, ma decideremo domani“.

Nell’arco di 75 partite, il Bayer ha perso solo tre volte: “Nell’ultimo periodo è cambiato il nostro modo di giocare, vogliamo giocare tutte le partite per vincere e lo faremo anche domani. Siamo sulla strada giusta per vincere titoli, vogliamo qualificarci tra le prime otto di questo girone di Champions. Voglio vedere la grinta che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite“. Una nota sul centrocampo dell’Inter: “E’ un reparto fortissimo. Hanno un sacco di opzioni, come in attacco. La qualità della squadra è molto alta, sanno come soffrire e pressare anche alto o combinare bene in mezzo al campo. Per noi sarà una grande sfida e c’è grande attesa per questo“. Infine: “Allenare in Italia in futuro? Non chiudo nessuna porta, ma in questo momento sono qui e il mio focus è sulla partita di domani. Al futuro non si sa mai”.