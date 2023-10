Barcellona, guai per Xavi: Lewandowski costretto al cambio dopo un duro contrasto

Tegola per il Barcellona. Durante il match di Champions League contro il Porto, il tecnico Xavi è stato costretto a richiamare in panchina Robert Lewandowski nel corso del primo tempo. Il centravanti polacco ha avuto la peggio in un contrasto con Carmo e non è riuscito a proseguire la sua gara. Il polacco è uscito sulle sue gambe ed è rimasto in panchina ad assistere al resto dell’incontro. Gli è stato applicato del ghiaccio nella zona tra tibia e caviglia sinistra. Si attendono nelle prossime giornate ulteriori notizie.