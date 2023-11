Calcio, Pimenta: “Trattare i giocatori come asset la trovo un’offesa, per me sono persone”

Intervistata al Social Football Summit Forum, la procuratrice sportiva Rafela Pimenta ha svelato i dettagli del suo lavoro: “La prima cosa che chiediamo in una trattativa è “quanto ne hai bisogno?” Si dà tanta importanza ai dati, ma se ci sono due elementi non misurabili dalle statistiche quelli sono proprio il bisogno e la persona. In una situazione normale si capisce la tendenza del mercato, ma poi serve anche per giocarci, conoscere se è troppo o troppo poco. La variabile umana è un elemento importante“.

Pimenta ha poi proseguito: “Non ho mai conosciuto un giocatori che guardi le classifiche di chi vale di più. Parlare di giocatori come asset lo trovo un offesa per il giocatore. Per quanto mi riguarda è un amico o una persona, perciò non va bene trattarlo come asset. I giocatori però ad oggi lo accettano“. Sul dare un prezzo a un giocatore, infine: “Quando si inserisce una clausola nel contratto è necessario. Ma se dico che Haaland vale un miliardo, non sto dicendo che sia la clausola a valerlo. Il trasferimento non avrà il prezzo di un miliardo, ma tutto ciò che gira intorno a lui sì“.

Intervenuta a Sky, Pimenta – agente di Paul Pogba – ha poi parlato del francese, attualmente ai box per doping: “Pogba è ottimista e positivo, è un gran lavoratore e si prepara, quando sarà possibile si farà trovare pronto“.