Calcio, Nico Dominguez: “Ho aspettato il Milan, ma ora sono felice in Premier League”

Dopo l’esperienza in Italia, Nico Dominguez da pochi mesi ha iniziato la sua nuova avventura al Nottingham Forest. “La differenza più grande tra Italia e Inghilterra è che il vostro calcio è più tattico. E da questo punto di visto sono cresciuto molto in Italia, porterò quello che ho imparato qui. L’intensità tra i due campionati è un po’ simile ma in Premier League è magari un po’ più mantenuta rispetto all’Italia. Ma non ci sono dubbi che la differenza più grande sia sul piano tattico”, ha dichiarato al sito gianlucadimarzio.com

Ma in realtà un’opportunità di rimanere in Italia c’era, e riguardava il Milan: “Sì, se n’era parlato e ne ho letto un po’. Ho anche aspettato i rossoneri ma niente…sono felice della scelta di venire qui. La vita qui è un po’ diversa rispetto all’Italia, però sia la mia famiglia che io siamo molto felici qui. Se devo essere sincero l’Italia non mi manca tanto. Noi argentini siamo abituati a tante culture… Dettò ciò, pensavo però che l’adattamento al calcio fosse più difficile”.