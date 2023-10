Women’s Champions League: la Roma di Spugna strapazza il Vorskla anche al ritorno e vola ai gironi

La Roma femminile giocherà nella fase a gironi della Women’s Champions League. Le ragazze di Spugna, dopo il 3-0 dell’andata al Tre Fontane contro il Vorskla Poltova, vincono anche al ritorno, giocato sempre in casa per via della guerra in Ucraina, con un nettissimo 1-6 in quello che era lo spareggio per entrare nei gruppi di questa edizione. In gol Viens, poi il pari di Kozlova, quindi ecco le reti di Latorre, Di Guglielmo (doppietta) e nel finale l’incredibile doppio autogol di Kotyk.

Le giallorosse, reduci dal 3-0 casalingo dell’andata, giocano anche il ritorno al Tre Fontane per un accordo tra federazioni e Uefa vista la guerra in Ucraina. Parte subito bene la formazione di Spugna con le occasioni di Tomaselli, palla respinta dal portiere, e Viens, che calcia a botta sicura ma non trova la porta. I ritmi poi si abbassano leggermente, c’è una grande occasione per Latorre sugli sviluppi di un corner e poi anche Valdezate va vicina al gol, che comunque arriva al 36′ per effetto della rete di Viens. Nel secondo tempo partono forte le ucraine e pareggiano i conti con Kozlova, c’è però la prontissima reazione delle capitoline, che tornano in vantaggio con Latorre e poi dopo appena tre minuti, siamo all’ora di gioco, trovano il tris con Di Guglielmo, che segna ancora per la doppietta personale, mentre nel finale, dopo tanto spezzettamento del gioco a causa delle varie sostituzioni e di un match che non aveva più nulla da dire, sale in cattedra, si fa per dire, il difensore ucraino Kotyk, che suo malgrado trova una doppietta nella porta sbagliata mettendo a referto due autogol.