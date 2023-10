Vilda, dopo l’esonero con la Spagna allenerà il Marocco femminile

Vilda si lascia alle spalle l’avventura sulla panchina della Spagna, dove ha conquistato il Mondiale e che ha poi salutato a seguito dell’esonero avvenuto nella bufera del caso Rubiales. Una nuova nazionale aspetta il tecnico, quella del Marocco femminile. Le parole della squadra al suo annuncio: “La Federcalcio marocchina ha stipulato un contratto con l’allenatore spagnolo Jorge Vilda Rodriguez per allenare la nazionale di calcio femminile. Prenderà il posto di Reynald Pedros il cui incarico è terminato e che ringraziamo per il lavoro svolto durante la sua avventura sulla panchina della Nazionale e in particolare per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Il signor Vilda ha vinto l’ultima edizione della Coppa del Mondo Femminile, che si è disputata in Australia e Nuova Zelanda, con la nazionale spagnola”.