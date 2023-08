Rubiales sul bacio a Hermoso: “Ho sbagliato, ma è successo spontaneamente”

Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, ha pubblicato un video sui profili social della Federazione per scusarsi del bacio dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili a Sydney: “Sicuramente ho sbagliato, devo ammetterlo. Nei momenti di massima effusione, senza malafede, quello che è successo è successo spontaneamente. Lo vedevamo come una cosa naturale, normale e per niente in malafede. Ma fuori sembra che si sia formata una certa impressione. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate, devo scusarmi, non c’è altra opzione. Qui (all’interno della selezione, ndr) non si capiva la polemica perché lo vedevamo come qualcosa di naturale e normale. Ma fuori no e c’è stato scalpore. Se qualcuno si è sentito ferito, chiedo scusa, non c’era altra scelta, devi imparare da questo e capire che quando occupi una posizione come questa, come presidente della Federazione, devi stare più attento“.