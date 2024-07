Qualificazioni Europei femminili 2025, l’Italia batte la Finlandia: pass per la fase finale

L’Italia del calcio femminile ha raggiunto la fase finale degli Europei di scena nel 2025 in Svizzera. Le azzurre guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, infatti, hanno sconfitto la Finlandia nell’ultimo incontro valevole per il gruppo 1 della Lega A, determinante per le qualificazioni al torneo continentale: 4-0 firmato da Beccari, Giugliano e Cambiaghi, in rete tra un primo tempo sfavillante e una seconda frazione in gestione, con autogol finale finnico. Presso lo Stadio Druso di Bolzano, le giocatrici nostrane hanno mostrato una certa superiorità tecnica a discapito delle avversarie, riscattando anche la sconfitta per 2-1 dell’andata finnica. Dopo il pari a reti bianche con l’Olanda nella precedente uscita, le italiane hanno rispettato il pronostico contro le nordiche, prevalendo nettamente e dunque guadagnando un posto per Euro 2025 da prime nel girone.

IL RACCONTO DI ITALIA-FINLANDIA

Nel primo tempo, prima grande occasione per la Finlandia al 5′ di gioco: errore in impostazione delle azzurre e Oling ha sfiorato la rete con un potente destro a tu per tu con Giuliani, ma la conclusione è terminata sull’esterno della rete. Reazione nostrana con Bonansea e Giacinti pericolose entro il quarto d’ora, con le italiane sempre più al comando dal punto di vista tecnico. L’Italia ha trovato il bandolo della matassa al 21′, con un guizzo sulla destra di Giugliani e un colpo di testa vincente di Beccari: in occasione del gol dell’1-0 azzurro, da segnalare un’uscita a vuoto del portiere Tamminen. Raddoppio al 31′ delle italiane, con match in discesa da quel punto in poi; ancora Giugliano protagonista, questa volta in rete grazie a un tap-in da opportunista dopo una grande occasione costruita da Giacinti, per il 2-0 letale.

Seconda frazione con meno emozioni rispetto alla precedete, ma caratterizzata da una gestione accorta delle italiane guidate da Soncin. Un paio di occasioni per il tris nostrano con Giacinti, nel primo quarto d’ora, sebbene la retroguardia finnica abbia retto mostrando rinnovata solidità dopo alcune incertezze nei primi 45′. In seguito, a 25′ minuti dal termine, la subentrata Cantore ha sfiorato il tris italiano con un destro al volo che ha impensierito Tamminen, seppur sia terminato sopra la traversa. Al 74′, punto esclamativo al match inserito da Cambiaghi, a sua volta subentrata nel secondo tempo, in rete con un mancino preciso a tu per tu con l’estremo difensore finnico, al termine di una volata sulla sinistra scaturita da una combinazione con Cantore: 3-0 netto. Italia sul velluto nell’ultimo quarto d’ora, con un 4-0 a mettere la qualificazione a Euro 2025 in cassaforte, con autorete di Nystrom sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

LE PAGELLE DI ITALIA-FINLANDIA

HIGHLIGHTS