Mondiali femminili 2023, Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Giappone-Costa Rica

Ai Mondiali femminili 2023 in Australia e Nuova Zelanda fa il suo esordio anche Maria Sole Ferrieri Caputi. Il fischietto italiano è stato designato per arbitrare Giappone-Costa Rica, match valido per il girone C. Diventa così la seconda arbitra ad aver diretto un match della competizione iridata dopo Carina Vitulano. A supportare Ferrieri Caputi anche l’assistente Francesca Di Monte. In Oceania, a disposizione anche Massimiliano Irrati come addetto al Var.