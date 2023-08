Mondiali femminili 2023, la Colombia stacca il pass per i quarti: un gol di Usme stende la Giamaica

Alla Colombia basta un gol di Catalina Usme per mandare al tappeto la Giamaica e qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2023. A decidere il match andato in scena all’AAMI Park di Melbourne è stata la rete realizzata dall’attaccante con la maglia numero 11 al minuto 51. Partita non particolarmente entusiasmante, con soli 2 tiri in porta a testa, tanti falli e poche occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno dato l’impressione di sentire la tensione e probabilmente i tempi supplementari non sarebbero stati un epilogo così ingiusto. Il gol di Usme ha però fatto la differenza ed ha regalato alla Colombia, favorita alla vigilia, l’accesso ai quarti. A separare le sudamericane, che nel 2019 in Francia neppure si qualificarono, da una storica semifinale c’è l’Inghilterra.