Finisce l’avventura inglese di Carolina Morace: esonerata dal London City Lionesses

Si chiude l’avventura inglese di Carolina Morace. Le London City Lionesses hanno infatti annunciato che oggi “ci siamo separati dall’allenatrice Carolina Morace e dalla vice Nicola Williams”. Il Club “ringrazia Carolina e Nicola per il contributo dato in questa stagione; auguriamo loro tutto il meglio. Darren Smith, entrato a far parte del London City come allenatore dei portieri della prima squadra ad agosto, assumerà la posizione di capo allenatore ad interim”. Nella sua carriera da allenatrice, Carolina Morace ha allenato Lazio, Milan, Trinidad and Tobago, Canada e Italia.