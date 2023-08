Colombia-Giamaica in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

Alle 10:00 del mattino di martedì 8 agosto Colombia e Giamaica scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita sulla piattaforma Fifa+. Primo posto nel proprio girone per le sudamericane della Colombia, che si preparano ad affrontare una delle sorprese di questa competizione, la Giamaica. Cinque punti ed una sola vittoria per le caraibiche, inserite però in un girone difficoltoso.