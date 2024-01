Champions League femminile, Spugna su Roma-Bayern: “Motivazioni altissime”

Dopo il doppio ko contro il PSG, domani alle 18.45 la Roma ospita il Bayern Monaco nella penultima giornata del girone di Champions League femminile. Al Tre Fontane le giallorosse, quarte a quota 4 punti, scendono in campo con l’obiettivo di tenere in vita le speranze di qualificazione ai quarti di finale. Per riuscirci, la squadra di Alessandro Spugna dovrà vincere o pareggiare contro le campionesse di Germania dopo il 2-2 della gara d’andata, mentre in caso di sconfitta le campionesse d’Italia sarebbero eliminate dalla competizione. Le capitoline cercheranno dunque di fare risultato con le bavaresi, per giocarsi tutto nell’ultima gara in programma martedì 30 gennaio contro l’Ajax, attualmente al comando del Gruppo C con 7 punti, a +1 sul PSG e +2 sul Bayern. “Le motivazioni sono altissime – ha dichiarato Spugna in conferenza stampa – stiamo attraversando un momento non facile, ma era prevedibile dopo due anni. Non ci si deve pensare, dobbiamo stare concentrate solo sulla partita di domani, abbiamo lavorato per fare una grande gara. Sarà un bel momento, speriamo diventi bellissimo“.

Anche Saki Kumagai non vede l’ora di sentire l’inno della Champions League e di ricevere l’abbraccio del pubblico giallorosso, che riempirà gli spalti del Tre Fontane per spingere la Roma verso la seconda vittoria casalinga del girone, dopo quella dello scorso novembre con l’Ajax. “È vero, non siamo in un bellissimo periodo – ha detto la centrocampista giapponese – come ha anche detto prima il mister, ma non dobbiamo abbatterci. Mentalmente siamo fortissime. Non abbiamo perso nulla, siamo ancora prime in classifica in campionato e abbiamo possibilità per passare il turno. Testa alla gara di domani e tutte unite“.