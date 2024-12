Il West Ham è tornato in campo stasera in Premier League per sfidare il Wolves e la squadra non ha perso l’occasione per manifestare affetto nei confronti di Michail Antonio, il centravanti giamaicano coinvolto in uno spaventoso incidente nelle campagne dell’Essex lo scorso sabato. I compagni sono scesi in campo nel riscaldamento con la maglia numero 9 di Antonio, che ieri si è sottoposto ad un’operazione chirurgica. “Il West Ham United – aveva scritto il club in una nota – può confermare che Michail Antonio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura dell’arto inferiore in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. Michail continuerà a essere monitorato in ospedale nei prossimi giorni”. In questa stagione Antonio aveva realizzato un gol in 14 presenze in Premier League.