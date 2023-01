United, furia ten Hag: “Se si vuole vincere, occorre cambiare mentalità”

Erik ten Hag ha dimostrato tutta la propria amarezza dopo la sconfitta contro l’Arsenal. “E’ la seconda partita consecutiva in cui prendiamo gol nel recupero o intorno al 90’. Nelle prossime ore prenderemo atto di essere comunque in una buona posizione di classifica e che il percorso di crescita è confortante ma in questo momento sono infastidito e l’ho anche detto ai calciatori. Se si vuole vincere, occorre cambiare mentalità. Non è possibile, né accettabile che in una partita così importante si commettano tre errori così grandi da causare altrettanti gol”.