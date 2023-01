Highlights Brescia-Treviso 80-81, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 34

Brescia batte Treviso nella 16ª giornata di Serie A1 2022/2023. Gli ospiti rimontano nell’ultimo quarto e vincono sulla sirena 81-80 trovano la sesta vittoria in 16 partite stagionali togliendosi dalle ultime posizioni della classifica. Brutta sconfitta per Brescia che esce dalla zona playoff scendendo al decimo posto. Non bastano i 19 punti di Della Valle per evitare a Brescia la nona sconfitta in stagione. Miglior marcatore di Treviso il solito Iroegbu con 24 punti 4 rimbalzi e 3 assist.