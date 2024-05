Turchia, Super Lig 2023/2024: Galatasaray, festa rinviata. Il Fenerbahce vince il derby 1-0

La cronaca di Galatasaray-Fenerbahce 0-1, match del trentasettesimo e penultimo turno della Super Lig 2023/2024. Al Rams Park di Istanbul arriva l’impresa degli ospiti, che vincono il classico derby della capitale turca e tengono aperta almeno in teoria la lotta per il titolo. Al Galatasaray infatti bastava un pareggio per conquistare il 24° scudetto della propria storia, ma Mauro Icardi e compagni non sono riusciti a centrare l’obiettivo e quindi tutto va all’ultima giornata. Adesso in classifica la capolista ha 99 punti, con il Fenerbahce a 96. Al Galatasaray servirà un punto in casa del Konyaspor domenica prossima per evitare qualsiasi problema.

GALATASARAY-FENERBAHCE, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Partita come sempre molto tesa e fisica, con quattro ammoniti in poco più di 10 minuti. Al 21′ arriva addirittura la doppia ammonizione per Djiku, che lascia così il Fenerbahce per oltre 70 minuti tra le polemiche degli ospiti. Il Galatasaray però non riesce ad approfittare della superiorità numerica, ci prova Yilmaz prima dell’intervallo ma senza fortuna dato che il suo colpo di testa termina di poco alto. Anche nel secondo tempo i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi, dando così fiducia al Fenerbahce. I gialloneri, senza niente da perdere visti i quasi 30 punti di vantaggio sulla terza, ci provano e al 71′ trovano l’insperato vantaggio con Soyuncu che risolve una mischia in area sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Nel finale c’è l’assalto del Galatasaray, che prova in tutti i modi a trovare il gol per festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. Il fortino del Fenerbahce però regge e così è tutto rimandato all’ultima giornata.