Fermo da oltre un anno per la rottura del legamento crociato, Ivan Perisic è pronto a tornare in campo. Non lo farà però con il Tottenham, dove si era accasato nell’estate del 2022 a parametro zero, bensì nella sua Croazia, all’Hajduk Spalato. Gli Spurs hanno infatti ceduto il 35enne in prestito fino a fine stagione, quando il suo contratto scadrà.