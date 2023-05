Tottenham, Lucas Moura ai saluti: addio al termine della stagione per il brasiliano

Le strade del Tottenham e di Lucas Moura si separeranno al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato il club inglese attraverso una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Lucas Moura lascerà il club alla fine della stagione dopo la conclusione del suo contratto. Dopo aver segnato un fondamentale pareggio nel finale in trasferta contro il Barcellona nel dicembre dello stesso anno, che ha segnato il nostro passaggio agli ottavi di finale della Champions League 2018/19, Lucas ha inciso il suo nome nella storia del club durante la semifinale del maggio successivo con un secondo tempo tripletta in trasferta contro l’Ajax – inclusa una vittoria nei minuti di recupero – che ci ha mandato in finale”.

“Ad oggi, ha segnato 38 gol in 219 presenze con noi, oltre a collezionare 35 presenze in nazionale maggiore con il Brasile. Nelle ultime settimane ha messo a disposizione della nostra Under 21 la sua vasta esperienza, affiancando alcuni dei nostri giovani professionisti e studiosi per raccogliere i minuti delle partite regolari. Vorremmo ringraziare Lucas per il suo straordinario servizio al nostro Club e gli auguriamo il meglio per il futuro“, ha concluso il Tottenham.