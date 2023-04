Tottenham, Kane: “Ci siamo confrontati con il club per capire cosa fare nel finale di stagione”

“Penso che fosse importante per il presidente capire dove fossero le teste dei giocatori in quel momento. È stato un confronto onesto su cosa dobbiamo provare a fare per cercare di finire la stagione con qualcosa in mano”. Harry Kane si è incontrato con gli altri senatori un incontro con il presidente Daniel Levy all’indomani dell’1-6 col Newcastle che ha portato all’esonero di Stellini. Col Manchester United si è vista una prima reazione che ha permesso agli Spurs di mantenere accese le speranze per ottenere un posto nelle prime quattro. “Stiamo ancora lottando per il quarto posto, se non ci riusciremo allora proveremo ad arrivare quinti o sesti, comunque nella miglior posizione possibile. In questo campionato così competitivo basta poco per finire ottavo o nono e sono felice di come abbiamo reagito. Sono concentrato solo sulla squadra e sul finale di stagione che ci aspetta”, ha affermato Kane.