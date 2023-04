Verso Torino-Atalanta, Juric: “Vogliamo fare un grande finale di stagione. Gasperini come Sacchi per me”

Giornata di vigilia per Ivan Juric e per il Torino che sabato 29 aprile dovrà vedersela contro l’Atalanta all’Olimpico di Torino. Il tecnico serbo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza per la sua squadra di chiudere al meglio la stagione e di programmare al meglio il futuro. Un accenno anche all’infortunio che ha costretto alla stop Radonjic. Queste le parole di Juric.

Sulla partita: “Nella nostra testa c’è solo questa partita, non pensiamo ad altro, perché affrontiamo una grande squadra e vogliamo fare bella figura: all’Olimpico abbiamo fatto una grandissima partita, l’obiettivo è ripeterci“. Su Gasperini: “Per me è come Sacchi per il calcio, mi ha influenzato tanto ed è normale che sia così ed è uno dei più forti“.

Sull’affetto dei tifosi: “L’altro giorno è stato bellissimo, c’erano tantissimi bambini con le loro famiglia e si vedeva che i tifosi erano orgogliosi di noi: vogliamo regalare a tutti un’altra grande soddisfazione, puntiamo ad un gran finale di stagione“.

Su Radonjic: “Mi dispiace molto, per la prima volta in carriera stava davvero facendo tutto bene e adesso vedremo per quanto ne avrà: sarà impossibile rivederlo prima del Monza (il 7 maggio, ndr), se ne riparlerà più avanti“. Su Miranchuk: “Il russo è fantastico, la sua tecnica vale da sola il prezzo del biglietto e mi auguro proprio che rimanga con noi anche l’anno prossimo“.