Super Lig 2023/2024, Fenerbahce già solo in vetta: ancora a segno Edin Dzeko

Prosegue a gonfie vele l’avventura di Edin Dzeko con la maglia del Fenerbahce. Dopo la doppietta nella partita d’esordio, il centravanti bosniaco ha trovato ancora la rete nella sfida che ha visto la sua squadra imporsi 0-2 in trasferta contro il Samsunspor. Diventano tre le reti in due partite per l’ex Roma e Inter, che porta il Fenerbahce già da solo in testa alla classifica, dato che nessun’altra squadra è riuscita a rimanere a punteggio pieno dopo due gare.