Strasburgo-Marsiglia, De Zerbi: “Rabiot convocato, ma partirà dalla panchina”

“Adrien sarà tra i convocati, ma inizierà la partita dalla panchina”. Lo ha detto il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi in vista della partita contro lo Strasburgo in Ligue 1 (domenica, 20:45), soffermandosi sullo stato di forma di Rabiot, prelevato dal club biancoazzurro a parametro zero. L’allenatore dovrà fare a meno di Valentin Rongier, Bamo Meïté e Quentin Merlin, infortunati, e di Leonardo Balerdi, squalificato dopo un controverso cartellino rosso contro il Lione (2-3). De Zerbi è tornato sulle polemiche e ha parlato anche del deferimento di Benatia, consulente sportivo dell’OM, che si è scagliato duramente contro l’arbitraggio della gara contro l’OL: “Medhi è un dirigente di altissimo livello, il migliore con cui ho lavorato. Mi dispiace che si ritrovi al centro delle polemiche. Non ha bisogno che io lo difenda, si è espresso in maniera educata. Non ci vedo niente di male. Se sono qui, è grazie a lui e a Longoria e lo sosterrò sempre. Queste polemiche non hanno motivo di esistere. Non mi piace lamentarmi. Ma sinceramente non ho mai visto un’espulsione come quella di Cornelius (contro il Nizza, ndr), ho 45 anni e seguo il calcio da 35 anni, non ho mai visto una cosa simile così come non avevo mai visto un’espulsione per doppia ammonizione nel giro di 5 minuti. Non voglio fare polemiche perché ci saranno sempre degli errori arbitrali, ma non credo siano commessi in malafede”, ha aggiunto De Zerbi.

Sugli avversari di di domenica: “Sfidiamo una squadra forte, offensiva, giovane, con buoni giocatori e un’identità chiara. Hanno giocato belle partite. Dovremo anche saper soffrire, in un clima che si preannuncia molto caldo. Lo Strasburgo ha una squadra che corre più del Lione e usa più intensità, sembra una squadra inferiore, ma questo non è vero. Sabato scorso hanno pareggiato a Lille, quando erano in vantaggio per 3-2, avrebbero potuto segnare un quarto e un quinto gol, hanno avuto chiare occasioni a tu per tu con il portiere”.