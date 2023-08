Spagna, a sorpresa Luis Rubiales non si dimette: “Magari trovano il modo di cacciarmi”

Dopo il caso legato al bacio dato alla giocatrice della Spagna femminile, Jenny Hermoso in occasione dei festeggiamenti della finale dei Mondiali di calcio femminile, Luis Rubiales ha deciso di non dimettersi a sorpresa. Lo ha comunicato con veemenza oggi, venerdì 25 agosto, durante l’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola. Dimissioni che erano state caldeggiate da più parti, dopo l’enorme pressione mediatica, ma che non arrivano. Rubiales era stato accusato di sessismo da diverse esponenti del calcio femminile e non solo. La Fifa ha aperto anche un procedimento disciplinare nei confronti di Rubiales, in carica dal 2018 fino ad oggi.

“Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c’è niente non mi aspetto niente di male”, ha detto.