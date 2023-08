Antetokounmpo spaventa i Bucks: “Non ho firmato l’estensione di contratto”

La nuova stella del NBA Giannis Antetokounmpo ha chiarito che il suo futuro sia ancora in dubbio. La maglia dei Milwaukee Bucks è a lui cara, ma potrebbe non essere l’unica che indosserà nella carriera il cestista americano. Lo stesso Antetokounmpo ha ribadito la volontà di capire prima i progetti dei Bucks per poi capire se dovrà mettere la firma per la sua estensione di contratto.

Le parole di Antetokounmpo: “L’obiettivo è sempre essere un vincente, perciò conquistare il titolo viene al primo posto. Non voglio passare 20 anni con la stessa squadra e non vincere un altro anello. La sfida era quella di vincere un titolo qui, e ci siamo riusciti. È stato molto, molto difficile. Ma io amo le sfide. Qual è la prossima? La prossima potrebbe non essere qui. Io e la mia famiglia abbiamo scelto di rimanere in questa città che amiamo e che si è presa cura di noi — per ora. Nel giro di due anni, la situazione potrebbe cambiare. Voglio essere completamente onesto, come lo sono sempre“.