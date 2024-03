Spagna-Brasile, Lamine Yamal e Endrick: sfida tra nuove stelle al Bernabeu

L’amichevole tra Spagna e Brasile è una sfida tutta da seguire. Il Santiago Bernabeu di Madrid metterà di fronte due delle nazionali per cui si prospetta un roseo futuro, assicurato dall’innesto di tantissimi giovani dotati di grande talento. Tra questi non possono che essere citati lo spagnolo Lamine Yamal e il brasiliano Endrick, non ancora maggiorenni ma già protagonisti affermati con i loro club. Una sfida tra nuove stelle quella tra due giocatori che con ogni probabilità lasceranno il segno nel prossimo decennio.

Lamine Yamal è un esterno offensivo spagnolo di origini marocchine e della Guinea Equatoriale. È titolare nel Barcellona, club con il quale ha collezionato 39 presenze in stagione tra tutte le competizioni, condite da 6 gol e 7 assist. Un giocatore su cui il Barça punta fortemente per il futuro, come dimostra il rifiuto di un offerta monstre (si parla di 200 milioni di Euro) ricevuta per il ragazzo. Endrick Felipe Moreira de Sousa, noto semplicemente come Endrick, è invece una delle promesse brasiliane più attese e milita nel Palmeiras, ma da luglio sarà un calciatore del Real Madrid, che lo ha acquistato anticipando la concorrenza per la cifra di 45 milioni di Euro. Endrick, che dovrebbe partire titolare contro la Spagna, debutterà dunque in quello che sarà il suo stadio a partire dalla stagione 2024/2025, andando ad aumentare il tasso tecnico di un attacco che si preannuncia atomico. Il diciassettenne si è già tolto la soddisfazione di segnare il primo gol con la maglia della Seleçao sabato scorso contro l’Inghilterra, rete che si è rivelata decisiva per il successo della nazionale di Dorival. Spagna-Brasile non sarà dunque solo un’amichevole, ma anche l’occasione per vedere all’opera due astri nascenti del calcio e un antipasto delle loro sfide future con i club.