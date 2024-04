Sneijder sul Man.United: “Ten Hag ha sbagliato a fare guerra con CR7. Antony? Vergognoso”

Wesley Sneijder, ex trequartista dell’Inter, ha parlato ai microfoni Ziggo Sport della situazione del Manchester United, guidato dal connazionale Erik Ten Hag, e spiega come il tecnico abbia perso la stima della piazza: “Il giorno in cui ha deciso di combattere contro Cristiano Ronaldo ha cominciato a perdere ogni tipo di rispetto. Pensava che avrebbe fatto bene, ma è stato esattamente il contrario. Tutti nello spogliatoio si chiedevano se avrebbe avuto la testa giusta per farlo”.

Successivamente si scaglia contro Antony, ala brasiliana dei Red Devils, e i suoi atteggiamenti irrispettosi in campo: “Dovrebbe vergognarsi assolutamente per quello che ha fatto. Avrebbe dovuto uscire direttamente dal campo invece di farlo. Spero che il Manchester United perda 5-0 in finale”.