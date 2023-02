Sion, Celestini ‘esonerato’ per una settimana: al suo posto c’è Constantin

Il Sion ha deciso di cambiare allenatore, ma soltanto per una settimana. La squadra svizzera in cui milita Mario Balotelli, infatti, ha annunciato che l’attuale tecnico Fabio Celestini sarà assente per una settimana e verrà sostituito da Christian Constantin in vista della gara di Coppa di Svizzera contro il Lugano di mercoledì e della sfida di campionato contro gli stessi bianconeri. Celestini, dunque, si trova a fare i conti con questo temporaneo ‘esonero’ dopo aver raccolto due punti in sei partite di Super League. Costantin, inoltre, nel corso di un’intervista rilasciata alla Rts svizzera lo scorso gennaio, aveva dichiarato che che il suo impegno con il Sion sarebbe terminato nel 2024.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Sion confirme la mise à l'écart de Fabio Celestini pour une durée d'une semaine. Dans l'intervalle, Christian Constantin reprend en main l'équipe. Lire le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) February 27, 2023