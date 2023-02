Juventus, la probabile contro il Torino: rientra Bremer, Paredes al posto di Locatelli

La Juventus ha effettuato una seduta mattutina alla vigilia del derby contro il Torino. Come annunciato dal tecnico torneranno a disposizione Chiesa e Pogba, entrambi dovrebbero andare ad accomodarsi in panchina al pari di capitan Bonucci. Davanti a Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Esterni Cuadrado e Kostic rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo al campo Paredes dal primo minuto con al fianco Fagioli e Rabiot. In attacco Di Maria giocherà alle spalle di Vlahovic.