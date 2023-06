Scontri Fiorentina-West Ham, tifosi inglesi: “Sono arrivati all’improvviso, è stato un agguato”

Problemi di ordine pubblico a Praga, che ospiterà la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham questa sera alle 21. Stando alle testimonianze raccolte dai media inglesi, 300 tifosi degli Hammers si erano radunati nel pub Tekila Tekila, nella Citta’ Vecchia di Praga, quando e’ arrivata una cinquantina di ultras viola. Tra i feriti ci sarebbero alcuni pensionati inglesi che sono stati portati in ospedale. Un altro tifoso ha riportato tagli ed escoriazioni dopo essere rimasto in mezzo al lancio di oggetti. Nella capitale ceca sono arrivati 20mila tifosi del West Ham, molti dei quali sprovvisti di biglietto per la partita alla Eden Arena. “Ne abbiamo visti un centinaio sbucare all’angolo, all’inizio nessuno ha capito cosa fosse”, ha raccontato il 46enne Paul Mason al ‘Sun’, “sono sbucati dal nulla, e’ stato un agguato, non abbiamo neanche capito che fossero della Fiorentina perche’ erano vestiti di nero. La gente stava bevendo e si stava divertendo, e’ stata una cosa non provocata”. Un altro testimone ha riferito che ci sarebbe stata un’irruzione anche in un altro locale prima che la polizia intervenisse.