Saudi League, Cristiano Ronaldo decisivo in Al Nassr-Damac 2-1. Vince anche l’Al Ahli di Ibanez

Nuovo gol decisivo per Cristiano Ronaldo, che nel sabato della Saudi League ha firmato la punizione vincente nel 2-1 che ha permesso al suo Al Nassr di battere il Damac di Cosmin Contra. Il portoghese rilancia così la compagine di Riad, che si porta al terzo posto in classifica. Una partita tutt’altro che banale, con il Damac che si era portato in vantaggio nel primo tempo con la rete di Nkoudou. Nella ripresa poi Talisca ha pareggiato i conti e poi CR7 ha messo la freccia. Per Ronaldo si tratta inoltre della sessantesima punizione vincente in carriera. Tra gli ex “italiani” da segnalare anche il gol di Roger Ibanez, a segno nella vittoria dell’Al Ahli per 3-1 contro l’Al Wehda.