Talento straordinario in campo, ma una vita privata a dir poco turbolenta: Roberto Carlos starebbe passando un momento non troppo felice, tanto da dover trovare una sistemazione di “emergenza” dove vivere. A riferirlo è il programma Fiesta, che ha spiegato come l’ex terzino abbia avviato le pratiche per il divorzio da Mariana Luccon, sua ex fisioterapista nonché madre di due dei suoi undici figli (Manuela e Marina) e con la quale era convolato a nozze nel 2009. In seguito a ciò e al fatto che i suoceri vivono in una delle sue proprietà e la sua ormai ex moglie in un’altra, Roberto Carlos sarebbe ora ospite del Real Madrid e alloggerebbe nel centro sportivo di Valdebebas.

Roberto Carlos, le sue parole sulla vita privata

“Ho avuto solo due mogli. È più difficile contare le donne con cui ho avuto figli”, aveva dichiarato Roberto Carlos anni fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Una frase che sintetizza bene quanto sia stata “movimentata” la sua vita privata. Come ha spiegato nella chiacchierata con Josep Pedrerol, “adesso vivo con Manuela. Ho diversi figli in giro: ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria, che ora vive ad Alicante, e gli altri vivono in Brasile”. L’ex calciatore, ora ambasciatore del Real Madrid e della FIFA, è quindi alle prese con la chiusura di questo ulteriore capitolo. Una situazione spinosa, visto che si tratterebbe di dividere un patrimonio da oltre 160 milioni di euro.

La carriera del brasiliano

Passando al calcio giocato, Roberto Carlos viene riconosciuto a livello unanime come uno dei migliori terzini della storia. Inserito per sette edizioni di fila tra i candidati al Pallone d’Oro (arrivando secondo nel 2002 dietro al connazionale Ronaldo), ha ottenuto i maggiori risultati con il Real Madrid. Dopo una breve parentesi all’Inter, infatti, Roberto Carlos è passato ai Blancos nel 1996, rimanendoci fino al 2007. In quegli anni ha vinto quattro scudetti, tre Supercoppe spagnole, tre Champions League, una Supercuppa UEFA e due Coppe Intercontinentali. Diversi anche i trionfi con il Brasile, su cui spicca il Mondiale del 2002, in cui ha anche segnato una rete nella seconda giornata della fase a gironi, contro la Cina.