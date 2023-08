Real Madrid, Marca: dopo il ko di Courtois è caccia ad un portiere. Kepa e De Gea in lizza

Il Real Madrid si trova ad affrontare l’infortunio di Thibaut Courtois, arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il portiere belga ha subito la rottura del crociato e sarò costretto a restare fermo per circa sei mesi, lasciando un pesante vuoto tra i pali dei Blancos. A questo punto la società madrilena deve decidere se puntare sul secondo Lunin oppure se tornare sul mercato per acquistare un nuovo estremo difensore. Stando a quanto riportato da Marca la dirigenza spagnola starebbe già mettendo al vaglio tutte le possibili alternative, tra le quali figurano lo svincolato David De Gea e Kepa del Chelsea, che però è già in trattativa con il Bayern Monaco. Sempre secondo il quotidiano iberico non sono da escludere le piste che portano a Bono e Mamardashvili, rispettivamente impegnati con Siviglia e Valencia. Sullo sfondo anche il croato Livakovic della Dinamo Zagabria, sondato in precedenza dalla Fiorentina.