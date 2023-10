Esonerato Michael Beale dai Rangers. Fatale per il tecnico 43enne la sconfitta interna contro l’Aberdeen, la terza in sette giornate. Sarà Steven Davis il momentaneo sostituto: già in altre due occasioni alla guida del club. Guiderù un team di ex giocatori dei Rangers “per tutto il tempo necessario per la scelta di un nuovo allenatore”.