Qualificazioni Mondiali 2026: Brasile e Argentina ko, vincono Colombia e Uruguay

Sorpresa nella nottata di qualificazioni ai Mondiali 2026. In Sudamerica Brasile e Argentina hanno perso contro Colombia e Uruguay. E la notizia peggiore riguarda la Selecao che, oltre al passo falso sul piano del risultato, rischia di perdere anche Vinicius Jr, costretto ad uscire per infortunio. La serata dei verdeoro sembrava essere partita col piede giusto con il gol dopo 4′ di Martinelli. Tra il 75 e il 79′ però è Luis Diaz a ribaltare il risultato e a regalare tre punti alla Colombia. Cade in casa l’Argentina, che perde la prima partita da quando si è laureata campione del mondo. L’Uruguay si impone 2-0 a Buenos Aires grazie ai gol di Araujo (41′) e Nunez (87′) in un match nervoso, che ha visto un Leo Messi furioso per i falli dei suoi avversari. Pareggio 0-0 tra Cile e Paraguay: Rojas e Mendez espulsi. La classifica vede Argentina prima a 12, Uruguay seconda a 10. Poi Colombia (9), Venezuela (8) e Brasile (7).