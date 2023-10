Qatar, l’Al Duhail esonera Hernan Crespo. In arrivo Galtier

Dopo un difficile avvio di stagione è giunta al termine l’avventura di Hernan Crespo alla guida dell’Al Duhail. Il tecnico argentino, nonostante un’ottima scorsa stagione in cui ha vinto campionato, coppa nazionale e Qatari Stars Cup, è stato esonerato dopo un avvio non esaltante specialmente in Champions, dove la squadra ha ottenuto un solo punto in due gare. Al suo posto dovrebbe arrivare Christophe Galtier, fino a tre mesi fa alla guida del Paris Saint Germain. L’allenatore francese dovrebbe debuttare già sabato contro l’Al Gharafa, poi il 24 la sfida in Champions all’Al Nassr di Ronaldo.