Psg, ufficiale il rinnovo di Marquinhos fino al 2028: “E’ un momento speciale per me”

Marquinhos resterà al Paris Saint-Germain anche nelle prossime stagioni. Qualche minuto fa, infatti, il club francese ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2028 del difensore brasiliano, arrivano nel 2013 dalla Roma. Il calciatore ha fatto incetta di titoli con la maglia dei parigini, conquistando 7 campionati, 6 coppe francesi e altrettante coppe di Lega e 7 Supercoppe nazionali. Marquinhos, che ha collezionato ben 405 presenze con il Psg di cui è capitano, si è detto contento del rinnovo: “Sono molto felice e orgoglioso di annunciare questo rinnovo. Questo è un momento speciale per me. Il Psg mi ha sempre dato fiducia e anch’io ho un’enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Nasser Al-Khelaïfi: “Siamo molto felici che Marquinhos resti con noi. Ricordo quando arrivò da noi a 19 anni dimostrando subito grande dedizione e mentalità vincente. Il suo impegno e il suo talento sono eccezionali e credo che insieme continueremo a vincere per il Psg”.