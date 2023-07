Psg, anche il Chelsea si inserisce per Mbappé: dialoghi in corso

Alla corsa per Kylian Mbappé si iscrive anche il Chelsea. La stella francese, ormai in rottura col Psg, è il sogno proibito di tante big del calcio europeo. Dopo il ‘no’ al club saudita dell’Al-Hilal, Mbappé è alla ricerca di una sistemazione nel calcio europeo già da questa stagione, prima della scadenza del contratto nel 2024 con i parigini. Nei giorni scorsi si era mosso il Liverpool, proponendo un prestito oneroso che avrebbe permesso al Psg di limitare i danni e liberarsi del pesante ingaggio del suo attaccante prima del passaggio gratuito al Real Madrid. Il Chelsea, invece, vorrebbe piazzare il colpo a titolo definitivo secondo quanto riportato dal ‘Daily Record’: discussioni in corso tra il coproprietario e presidente Todd Boehly e Al-Khelaifi.