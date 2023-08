Psg, braccio di ferro tra Al-Khelaifi e Mbappé: “Senza rinnovo non giocherà neanche un minuto”

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco la questione legata al futuro di Kylian Mbappé. Il francese, che non vuole rinnovare il suo contratto con il club parigino, sembra destinato a restare alla corte di Luis Enrique anche in questa stagione. Stando a quanto riportato da Le Parisien, però, il presidente Nasser Al-Khelaifi non ha intenzione di far scendere in campo Mbappé se prima non firmerà il rinnovo contrattuale.

Il quotidiano francese ha raccontato i dettagli dell’incontro avvenuto tra l’attaccante e il numero uno del club transalpino: “La stella e il presidente si sono detti le loro quattro verità nella privacy di una porta chiusa. Persiste il dialogo tra sordi. Il capitano della squadra francese mantiene una posizione nota a tutti da luglio 2022. Il presidente, da parte sua, gli ha ribadito che nel momento in cui deciderà di rinnovare il contratto sarà reintegrato nella squadra di Luis Enrique, ma senza il rinnovo Mbappé non giocherà nemmeno un minuto in stagione, quella che si conclude con Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi”.