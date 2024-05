Premier League, Crystal Palace-Manchester United: l’arbitro indosserà una telecamera durante la partita

La partita tra Crystal Palace e Manchester United sarà a suo modo storica per la Premier League. Per la prima volta, un arbitro – Jarred Gillett – indosserà infatti una telecamera durante la partita. Come precisato dalla Premier League, però, le immagini non verranno trasmesse in diretta bensì utilizzate in seguito per mostrare “aspetti ed esigenze dell’arbitraggio”. Gillett indosserà quindi un apparecchio sulla propria testa che farà parte del sistema di comunicazione standard del direttore di gara.