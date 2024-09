Premier League 2024/2025: tris facile per il Liverpool, vincono anche Tottenham e Chelsea

Tutto facile per il Liverpool nel match della quinta giornata di Premier League 2024/2025. La squadra di Slot, reduce dalla vittoria in casa del Milan in Champions League, riscatta il clamoroso ko per mano del Nottingham Forest nell’ultimo turno e batte con un secco 3-0 il Bournemouth grazie ai gol di Luis Diaz (doppietta) e Darwin Nunez, due che non c’erano dal primo minuto al Meazza. Con questo successo i Reds salgono a quota 12 punti in classifica, provvisoriamente in testa, mentre gli ospiti restano ancorati a quota cinque lunghezze.

Vince anche il Tottenham, ma deve faticare contro il Brentford, perché dopo nemmeno un minuto Mbeumo sblocca la partita e porta avanti gli ospiti. La rimonta, però, è servita già nel primo tempo: Solanke pareggia i conti all’8′, Johnson la ribalta al 28′, poi nel secondo tempo il tris di Maddison e per Postecoglou arriva il secondo successo in campionato che rompe il digiuno ed evita di aprire una crisi, che non vive comunque la squadra ospite a sei punti con già due vittorie in saccoccia. Nelle altre sfide delle 16, il Fulham piega il Newcastle 3-1, mentre l’Aston Villa in rimonta batte il Wolverhampton con lo stesso risultato. Pareggi, infine, tra Southampton e Ipswich e tra Leicester ed Everton.

All’ora di pranzo, nel derby londinese, Nicolas Jackson trascina il Chelsea di Pochettino a un’altra vittoria, la terza in cinque partite, che vale il terzo posto provvisorio in attesa dello scontro tra Manchester City e Arsenal. Il West Ham affonda all’Olympic Stadium con una doppietta del senegalese classe 2001 e con il tris del solito Palmer, che regalano ai Blues un successo davvero importante in questo avvio di stagione e che invece costa la terza sconfitta in campionato ai padroni di casa, fermi a cinque punti in altrettante partite.