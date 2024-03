Premier League 2023/2024, otto di fila per l’Arsenal: Havertz nel finale regala il 2-1 sul Brentford

Non accenna a interrompersi lo straordinario momento di forma dell’Arsenal, che infila l’ottava vittoria consecutiva in Premier League dopo aver sconfitto 2-1 il Brentford. All’Emirates Stadium a sbloccare il risultato è Declan Rice, a segno per il secondo match di fila: bel cross della destra di White e colpo di stesta vincente del centrocampista. A 10″ dalla fine del recupero del primo tempo, il disastro: il pallone viene gestito dalla retroguardia di casa in attesa del duplice fischio, finisce sui piedi di Ramsdale, che va al rinvio e trova però il piede di Wissa da pochi passi: 1-1.

I padroni di casa ci provano nel secondo parziale, Arteta va all’attacco inserendo Gabriel Jesus al posto di Jorginho e all’86° trova di nuovo il vantaggio. Ancora tutto parte da un cross di White, che questa volta trova Kai Havertz a colpire di testa per il 2-1. I Gunners salgono a quota 64 punti in classifica e si riportano in vetta, con Liverpool e Manchester City domani impegnate nello scontro diretto. In ogni caso un buon viatico verso l’impegno di Champions League contro il Porto, quando gli uomini di Arteta dovranno ribaltare lo 0-1 dell’andata.