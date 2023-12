Premier League 2023/2024: il Liverpool rimonta nel finale il Crystal Palace e vince

Terminata la sfida tra Crystal Palace e Liverpool, valida per la 16esima giornata di Premier League 2023/2024. A vincere nel finale è stata la squadra di Jurgen Klopp per 1-2.

Nel primo tempo i reds dominano il gioco ma non riescono a trovare il vantaggio. La squadra di casa invece sembra essere più incisiva nella finalizzazione delle azioni. Al 31′ viene annullato dal VAR il vantaggio di Edouard, giocatore del Crystal Palace. Con 6 tiri di cui nessuno in porta del Liverpool si chiude il primo tempo.

A sbloccare la sfida nel secondo tempo è Jean-Philippe Mateta su rigore al 57′ per i padroni di casa, che porta il risultato sull’1-0. Il pareggio arriva al 76′ con il solito Mohamed Salah, 1-1. Al 90+1′ Harvey Elliott porta in vantaggio i reds per 2-1 su assist proprio di Salah.

Il Liverpool con questa vittoria si porta in vetta alla Premier League con 37 punti, nonostante le avversarie debbano ancora giocare. Per il Crystal Palace si prospetta un momentaneo 15esimo posto a quota 16 punti.