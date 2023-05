Premier League 2022/23: Tottenham fuori dall’Europa, Leicester retrocesso

La Premier League giunge al termine: il Manchester City conquista il titolo di campione d’Inghilterra, Southampton, Leeds e Leicester sono le retrocesse. L’Aston Villa conquista l’ultimo posto per l’Europa.

L’Arsenal chiude la stagione con un ritorno alla vittoria contro il Wolves. Dominio totale dei padroni di casa che si impongono per 5-0: a firmare la vittoria la doppietta di Xhaka e le reti di Saka, Jesus e Kiwior. Nessuna rete da parte degli ospiti che chiudono in 13esima posizione. L’Everton si impone di misura sul Bournemouth e conquista la salvezza. Di valore inestimabile la rete messa a segno da Doucoure al 57esimo. A farne i conti è il Leicester che nonostante la vittoria sul West Ham per 2-1 raggiunge Leeds e Southampton tra le retrocesse. Importante finale di stagione per quest’ultima che con orgoglio chiude il campionato con un pareggio per 4-4 contro il Liverpool. Dopo il doppio vantaggio ospiti con la rete al 10’ minuto di Diogo Jota e quella al 14’ di Firmino, sono i padroni di casa a recuperare il doppio svantaggio. Accorcia le distanze Ward-Prowse al 19’, pareggio ritrovato invece dalla rete di Sulemana. Nella ripresa altre due reti per parte: ancora Sulemana a segno per i padroni di casa, completa il tabellino Armstrong. Per i Reds a segno ancora Diogo Jota e Gakpo.

L’Aston Villa si impone sul Brighton per 2-1 e conquista la Conference League: sblocca il risultato all’ottavo minuto di gioco Douglas Luis, poi il raddoppio di Watkins. Accorcia le distanze Undav al 38esimo. Il Tottenham chiude con vittoria imponendosi per 4-1 in casa del Leeds, ma resta fuori dalla zona Europa. A firmare la vittoria degli uomini di Mason sono Kane con doppietta, Porro e Lucas Moura a completare. Vana la rete di Harrison al 67′. Pareggio con una rete per parte tra Crystal Palace e Nottingham: gli ospiti aprono le marcature grazie alla rete messa a segno da Awoniyi al 31’. E’ poi Hughes al 66esimo a firmare il pareggio definitivo. Termina 1-1 alla Selhurst Park.

Il Manchester United chiude in bellezza la stagione con una vittoria in casa, a sfavore del Fulham. Dopo l’iniziale vantaggio di Tete e un rigore sbagliato dagli ospiti, la formazione di casa cambia registro e firmano pareggio e vittoria. Sancho accorcia le distanze al 39’, è poi Fernandes a mettere il sigillo al 55’. Pareggio ma Champions League per il Newcastle che chiude il campionato con un 1-1 sul campo del Chelsea: vantaggio messo a segno al nono minuto da Gordon su assist di Anderson. Pareggio trovato dai padroni di casa con un autogol di Trippier al 28’. Stupisce il Manchester City che chiude la stagione con una sconfitta sul campo del Brentford, a firmare la vittoria Pinnock all’85’.