Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport alla 3Team Brescia calcio: prima squadra femminile ad aggiudicarselo

La “3 team Asd Brescia Calcio femminile” si aggiudica il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, nato per valorizzare gesti del cuore attraverso lo sport. La squadra bresciana è la prima squadra di calcio femminile a cui va il riconoscimento, consegnato il giorno sabato 27 maggio dall’Ambasciatrice di Gentilezza bresciana Silvia Sardi, giornalista e manager sportiva. “Lo sport è un ambasciatore di messaggi positivi – ha detto Silvia Sardi- e cerchiamo di dare risalto a esempi positivi che si declinano in gentilezza ed accoglienza”.

La motivazione del Premio alla squadra bresciana si lega ad in progetto di accoglienza: “Durante l’inizio della guerra, la squadra ha accolto nel proprio team delle giovani giocatrici ucraine, regalando loro anche l’abbigliamento sportivo per poter giocare e potersi integrare al meglio nell’attività della squadra”.

Il Premio Costruiamo Gentilezza, ideato dall’Ussi (Gruppo Giornalisti Sportivi Toscana) con l’associazione Cor et Amor, è nato nel marzo 2022 e ha preso ispirazione dal gesto del portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, che da circa un anno ospita una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso dei suoi 12 mesi di vita, il riconoscimento è stata consegnato, oltre che a Vicario, anche a Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi per progetti di sport e inclusione, ad Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide e del suo impegno nel sociale, a Stefano Pioli, allenatore del Milan, al Tennis Giotto di Arezzo per progetti di sport e inclusione e per la panchina rossa, simbolo del no ad ogni forma di violenza sulle donne davanti ai campi, a Manuel Pasqual, ex calciatore, tra le varie squadre, di Fiorentina ed Empoli, per il suo impegno nel sociale.

Al Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport si è unito anche il progetto Alfabeto della gentilezza ideato da Gaia Simonetti, giornalista fiorentina e segretario Ussi Toscana delegata ai progetti sociali, che consiste nel compilare l’alfabeto con parole belle, che fanno star bene chi le scrive e chi le riceve in tutte le lingue del mondo.