Premier League 2022/2023: vincono Wolves e Aston Villa, pari tra Leeds e Leicester

Serata in compagnia della Premier League 2022/2023 in cui, negli anticipi della trentatreesima giornata, spicca la vittoria del Wolverhampton in casa contro il Crystal Palace in quella che era una partita tra squadre a caccia di punti per mettersi in salvo il prima possibile. Con l’autogol di Andersen e il raddoppio di Neves nel recupero su rigore, arrivano tre punti che portano a 37 il bottino dei gialloneri, proprio come la formazione londinese che, dopo la cura Hodgson con tre vittorie di fila, ora non trova il successo nelle ultime due. Entrambe sono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma non è detta l’ultima parola e servono altri punti.

Vittoria fondamentale per l’Aston Villa, che si porta ancora più all’interno della zona europea, al quinto posto anche se con due o tre partite in più rispetto alle concorrenti, pertanto si gioca solo per una delle due coppe minori. A decidere la sfida contro il Fulham – squadra già salva e di fatto senza più ambizioni – è la rete di Mings al 21′ del primo tempo. Infine, l’ultima partita di serata è quella – tesissima – tra Leeds e Leicester, entrambe in lotta per non retrocedere e appena sopra la zona rossa. Finisce con un pareggio che non serve a nessuna, anche se è sempre meglio di una sconfitta: in gol Sinisterra nel primo tempo, pareggia Vardy nel finale e gli ospiti hanno due reti annullate per fuorigioco, mentre i padroni di casa sprecano una serie clamorosa di palle gol.