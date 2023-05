Portogallo, Benfica e Porto si giocano la Primeira Liga: cosa succede a pari punti

Si chiude il campionato in Portogallo e Benfica e Porto si giocano la Primeira Liga: ecco cosa succede in caso di arrivo a pari punti. La squadra di Lisbona ha sprecato quasi del tutto un vantaggio monstre costruito nei mesi precedenti, ma ha il destino nelle proprie mani: con una vittoria, sarebbe titolo. Ma anche il pareggio può bastare, questo perché anche in caso di vittoria della squadra di Oporto, e dunque di parità in classifica a quota 85 punti, dal momento che gli scontri diretti sono in assoluta parità, si andrebbe a guardare la differenza reti, che recita al momento un +11 per la capolista sulla seconda, quindi difficilmente colmabile. Pertanto, l’unica speranza dei Draoges è quella di vincere e sperare che le Aquile perdano, anche se se la dovranno vedere contro i già retrocessi del Santa Clara.