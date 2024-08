Newcastle, Tonali torna a giocare 308 giorni dopo la squalifica per calcio scommesse

Dopo 308 giorni, Sandro Tonali torna a giocare a calcio. L’ex centrocampista del Milan partirà titolare nella sfida di Efl Cup tra il suo Newcastle e il Nottingham. Calcio d’inizio alle 21.00 al City Ground, che sarà teatro del ritorno in campo del classe 2000 di Lodi dopo quasi un anno di stop a causa della vicenda calcio scommesse in cui erano stati coinvolti diversi giocatori italiani.

“Per me è stato molto importante non essere da solo, specialmente nei primi tre mesi quando ero davvero in difficoltà. Per la prima volta dopo undici mesi sono felice: la squadra e i tifosi erano con me, quindi sto bene. Adesso sembra un nuovo momento nella mia vita, sia per me che per le persone importanti nella mia vita. Mi ritengo in una posizione fortunata, perciò voglio aiutare le persone in difficoltà. Ho già partecipato a sedici meeting con la Figc insieme ai bambini: è fondamentale perché si tratta di un problema di vita, ancor prima per i calciatori. Noi non abbiamo gli stessi problemi di chi si alza la mattina per lavorare. Le persone con cui sono stato a contatto, compreso il mio psicologo, mi hanno aiutato molto”, le sue parole ai canali ufficiali del Newcastle.

L’allenatore delle Magpies Eddie Howe ha deciso di dare subito fiducia al suo centrocampista, che cercherà di prendersi un posto da titolare con i bianconeri e di rientrare nel giro della Nazionale. Tonali ha collezionato, prima della squalifica, 12 presenze, 3 in Champions League, con il Newcastle e una rete all’attivo. Per l’1 settembre è in programma il ritorno a St. James’ Park nel big match contro il Tottenham in Premier League.

Sandro Tonali è dunque tornato in campo, scontata la squalifica di 10 mesi per scommesse, nella vittoria per 4-3 ai rigori del Newcastle sul campo del Nottingham Forest, in Coppa di Lega inglese, dopo che i 90′ si erano conclusi sull’1-1. Tonali ha giocato 60 minuti al City Ground prima di essere sostituito. Joe Willock ha portato in vantaggio i Magpies dopo appena 18 secondi ed al 3′ proprio il centrocampista italiano ha avuto la palla del 2-0, ma Miguel ha respinto il suo tiro. Jota Silva ha pareggiato al 5′ della ripresa. Grazie a questo successo il Newcastle si è qualificato al terzo turno.