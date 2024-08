Newcastle: Tonali pronto al rientro in campo dopo la squalifica

Sandro Tonali è pronto a tornare in campo con il Newcastle mercoledì dopo la squalifica di 10 mesi per aver violato le regole sulle scommesse. Parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Magpies, Eddie Howe ha detto che il centrocampista azzurro si sente come “in una fase successiva della sua carriera“. L’ex Milan è arrivato in Inghilterra dai rossoneri nel corso del mercato estivo del 2023, ma ha giocato solo 12 partite prima di ricevere la lunga sospensione dalla Federazione calcistica italiana a ottobre per aver scommesso sul Milan e sul Brescia mentre militava in entrambe. Una commissione di regolamentazione indipendente ha inoltre sanzionato il giocatore con una squalifica aggiuntiva di due mesi che è stata sospesa fino alla fine di questa stagione. La sospensione di 10 mesi termina martedì sera, e ciò a consentirà a Tonali di essere disponibile per la partita di Coppa di Lega del Newcastle contro il Nottingham Forest del giorno successivo. Howe ha ammesso che Tonali proverà una serie di emozioni: “Probabilmente molta eccitazione: ti senti come se fossi davvero alla fase successiva della tua carriera. Quando hai un lungo periodo di pausa, hai molto tempo per pensare, analizzare e riflettere. Sono sicuro che ha fatto tutte quelle cose e ora sta facendo ciò che ama, ovvero giocare a calcio e sarà una liberazione incredibile per lui“.

Howe ha poi aggiunto sempre su Tonali: “È in forma, semplicemente non ha la partita nelle gambe, gli spazi più grandi, l’11 contro 11. Ogni calciatore ti dirà qual è la cosa più importante: il tempo di gioco. Ma ha fatto tutto il resto, ha completato tutto l’allenamento per un lungo periodo di tempo, ha lavorato incredibilmente duramente con il team di scienze dello sport per essere al top della sua forma fisica e assicurarsi di essere più in forma di quando è stato squalificato“. Il tecnico inglese ha poi ammesso che i riflettori saranno su di lui per un po’ di tempo: “Penso che lui lo capisca, lo capiamo noi. Sono piccoli passi. Penso che per noi, ci aspettiamo solo che sia se stesso e faccia la sua partita. È un calciatore molto intelligente, ottimo tecnicamente. Deve giocare sui suoi punti di forza e non fare nulla di straordinario, questo sarà estremamente efficace per noi“.