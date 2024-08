Newcastle, Tonali: “Felice per la prima volta dopo undici mesi, voglio aiutare le persone in difficoltà”

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni del Newcastle in occasione della convocazione per il match contro il Nottingham Forest. Per il centrocampista italiano si tratta della prima volta dopo i dieci mesi di squalifica che ha dovuto scontare: “Per me è stato molto importante non essere da solo, specialmente nei primi tre mesi quando ero davvero in difficoltà. Per la prima volta dopo undici mesi sono felice: la squadra e i tifosi erano con me, quindi sto bene. Adesso sembra un nuovo momento nella mia vita, sia per me che per le persone importanti nella mia vita“.

Tonali ha poi proseguito: “Mi ritengo in una posizione fortunata, perciò voglio aiutare le persone in difficoltà. Ho già partecipato a sedici meeting con la Figc insieme ai bambini: è fondamentale perché si tratta di un problema di vita, ancor prima per i calciatori. Noi non abbiamo gli stessi problemi di chi si alza la mattina per lavorare. Le persone con cui sono stato a contatto, compreso il mio psicologo, mi hanno aiutato molto“.